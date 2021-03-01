Томск, , 15:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 44 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе выявлено 30 310 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 47 жителей Томской области, за весь период — 28 234.

По данным оперштаба, в регионе скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За всё время в Томской области жертвами COVID-19 стали 319 человек.

Напомним, 28 февраля в регионе было выявлено 48 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек.

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