Чита, , 10:14 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинированы от COVID-19 42 265 граждан. Как сообщает сегодня, 3 марта, оперативный штаб региона, юольшая часть из них — работники медицинских и образовательных учреждений, а также граждане от 60 лет.

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Первый этап вакцинации, или так называемую первую аппликацию, прошли почти восемь тысяч медицинских работников, более восьми тысяч забайкальцев от 60 лет, более двух тысяч сотрудников социальных учреждений, более восьми тысяч работников образовательных организаций.

Второй этап вакцинации прошли 22 183 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 022 человек, причём 112 из них обнаружили за последние сутки.

Вакцинация осуществляется в 47 прививочных пунктах и пяти передвижных ФАПах, которые отправляются в населённые пункты Карымского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Хилокского районов.

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