Псков, , 17:57 — REGNUM В Псковской области пока рано говорить об окончательной победе над коронавирусной инфекцией, жители продолжают нарушать противовирусные меры. Об этом 2 марта заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

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Подводя промежуточные итоги борьбы с COVID-19, Ведерников напомнил, что Псковская область встречала коронавирус в 2020 году в условиях крайне ограниченных ресурсов.

«Наша инфекционная служба представляла собой 170 кроватей, которые располагались в различных учреждениях здравоохранения. Всё нужно было делать практически с чистого листа, начиная с подключения коек к кислороду и сбора команды медиков, готовых к работе в экстремальных условиях. Это был беспрецедентный вызов. Решения принимались и реализовывались практически моментально», — отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор также добавил, что пока рано говорить об окончательной победе над коронавирусом.

«Недостаток внимания к противовирусным мерам и ограничениям может поставить крест на многих достижениях», — предупредил губернатор на совещании.

Михаил Ведерников указал, что в настоящий момент из четырех действующих очагов в Псковской области три относятся к системе здравоохранения. В связи с этим губернатор поручил руководству комитета по здравоохранению в подведомственных учреждениях досконально проверить исполнение всех действующих регламентов.

Напомним, на 2 марта в Псковской области подтверждено 32 184 случая заражения за всё время, в том числе 89 — за последние сутки. Выздоровели 21 093 человека, в том числе семеро выписаны за 1 марта. Скончался 171 человек, в том числе две смерти произошли за истекшие сутки.

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