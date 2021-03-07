Скопье, , 19:22 — REGNUM Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Северную Македонию в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Журналисты отмечают, что объем партии составил три тысячи доз. В церемонии встречи вакцины в аэропорту приняли участие министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче и посол России в этой стране Сергей Баздникин. Из аэропорта Скопье вакцины были доставлены в медицинский центр, где вакцинация начнется в среду.

Минздрав Северной Македонии обеспечил необходимые условия для хранения вакцины — они будут помещены в холодильные обстановки, создающие температуру в диапазоне от — 22 °C до — 18 °C.

Всего в Северную Македонию прибудет 200 тысяч доз российской вакцины.

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