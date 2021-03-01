Москва, , 21:57 — REGNUM Россия получила множество заявок от стран Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V». Об этом сообщил 1 марта генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Мы получили множество запросов от стран ЕС о предоставлении «Спутник V» им напрямую на основе отзывов их национальных агентств. Мы продолжим делать это, а также будем работать с Европейским агентством лекарственных средств (EMA)», — сказал он.

Глава РФПИ выразил надежду, что EMA начнёт процедуру проверки российского препарата уже в ближайшее время. «Мы хотели бы как можно скорее поприветствовать инспекторов EMA на наших производственных объектах», — отметил он.

Напомним, ранее сегодня Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, став второй после Венгрии страной Евросоюза, одобрившей её применение. Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что Братислава решила начать закупки «Спутник V», не дожидаясь решения EMA, так как «не может тратить время впустую».

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