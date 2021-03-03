Горно-Алтайск, , 09:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Онгудайского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

Во всех случаях обследования были проведены после появления симптомов заболевания, в том числе пневмонии.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период в республике достигло 16 276. Из них к настоящему времени выздоровели 15 984, в том числе 47 за последние сутки. Скончались 194 пациента с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае скончались уже 194 пациента с коронавирусом