Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 165 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, днём ранее, 3 марта 2021 года, было зарегистрировано 159 носителей коронавируса. Теперь в регионе зафиксировано 78 346 случаев заражения.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (42 человека), Алапаевска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге, по данным на 3 марта, прошли вакцинацию менее 5% жителей.

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