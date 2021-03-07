Рязань, , 11:49 — REGNUM Ещё 63 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 7 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на одного меньше, чем за сутками ранее. Скончались три человека.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус в Рязанской области достигло 24 тыс. 919. Выздоровели 23 тыс. 17 человек, в том числе 76 — выписаны за сутки.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти уже 312 пациентов.