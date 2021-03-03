Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 марта. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 45 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (94), Батайске (13), Новочеркасске (12) и Неклиновском районе (11). Около четверти новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 9,7% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 73 тыс. 874 жителя Ростовской области.

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