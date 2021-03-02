Москва, , 09:23 — REGNUM Превышение порога заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день зафиксировано Роспотребнадзором в одном субъекте России. Об этом 2 марта сообщается на сайте ведомства.

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"В Российской Федерации на 8-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению был превышен в одном субъекте», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что среди детей в возрасте до 14 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в субъектах РФ не зафиксировано, а среди людей старше 15 лет они превышены в 11 субъектах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день, несмотря на заметное снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, этот показатель ещё остаётся «достаточно серьёзным».