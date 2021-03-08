Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 8 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 7 марта, сообщалось о 271 новом случае заражения.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Воронежской области за весь период пандемии составило уже 70 111 человек. Выздоровели из этого числа 64 265 человек, в том числе 285 пациентов выписаны за последние сутки.

За последние 24 часа зарегистрировано ещё девять смертей среди пациентов с подтвержденным СOVID-19. Всего новая инфекция унесла жизни 2 418 человек.