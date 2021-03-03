Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 марта выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 383 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 726 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За последние сутки выписаны 438 человек, всего выздоровели с начала пандемии 90 126 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2485 человек. Накануне сообщалось также о 12 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3870 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 730 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 3 марта остаются свободными 19% коек.