Москва, , 13:21 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 в мире стоит на порядок дешевле по сравнению с остальными. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены по сравнению с другими мировыми компаниями-производителями, у них другой ценовой подход. Мы выгоды не преследуем, мы просто продолжаем великие традиции российского здравоохранения и менталитета. Мы помогаем», — сказал Онищенко.

По его словам, внутри России с граждан страны «никто ни копейки не потребует»: «Все наши граждане будут прививаться бесплатно».