Томск, , 14:02 — REGNUM По состоянию на 4 марта в Томской области выявлен 39 441 носитель коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, за последние сутки в регионе подтверждён 41 случай заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 95 человек. Общее количество выздоровевших в Томской области — 28 490 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Томской области было выявлено 43 носителя коронавируса, выздоровели 74 человека.

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