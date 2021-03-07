Тюмень, , 14:30 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 83 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 марта коронавирусом заразились 31 886 человек. Выздоровели 30 056 человек, скончались 305 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).