Вена, , 20:43 — REGNUM Австрия ведёт переговоры с Россией о потенциальной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» и возможности налаживания её производства в стране. Об этом 2 марта сообщил журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

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По его словам, Вена находится в постоянном контакте с Москвой, а также с российским послом Дмитрием Любинским и производственными компаниями в России.

«Речь идёт о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины «Спутник V» в случае её сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве», — сказал Курц.

Отметим, что в конце минувшего года Себастьян Курц исключал возможность использования в Австрии российской вакцины «Спутник V», заявляя, что Вена уже взяла на себяобязательства по соглашениям с шестью европейскими поставщиками о закупках вакцины Pfizer и ряда других препаратов.

В конце февраля состоялся телефонный разговора канцлера Австрии с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, одной из тем переговоров стали возможные поставки в Австрию российской вакцины после её одобрения EMA.

1 марта стало известно, что Словакия зарегистрировала «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса, став второй после Венгрии страной Евросоюза, одобрившей её применение. Премьер-министр Словакии Игор Матовичзаявил, что Братислава решила начать закупки препарата, не дожидаясь решения EMA, так как»не может тратить время впустую».

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила уже немало заявок от стран Евросоюза о предоставлении им вакцины «Спутник V» «напрямую на основе отзывов их национальных агентств».