Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший городскую больницу № 6, отметил, что областной центр постепенно возвращается к привычному образу жизни.

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«Сейчас заболеваемость в городе идёт на спад, и мы поэтапно возвращаемся к прежней жизни, возобновляем профильную медпомощь жителям города. И в этом наша общая заслуга, ведь год назад мы все свои силы направили на борьбу с COVID-19», — отметил сити-менеджер.

ИА REGNUM сообщало, что на базе горбольницы № 6 в октябре 2020 года был развёрнут четвёртый COVID-госпиталь. Лечебное учреждение принимало первых пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением на коронавирус.