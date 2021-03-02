Москва, , 18:18 — REGNUM 1 марта после заболевания COVID-19 в возрасте 86 лет скончался заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 1956 года, двукратный чемпион Европы Михаил Студенецкий. Об этом 2 марта сообщает «Матч ТВ».

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Он выиграл три медали чемпионата СССР: серебро — в 1956 г., бронзу — в 1957 и 1958 гг. В 1959 г. стал победителем Спартакиады народов СССР.

Студенецкий считался одним из лучших европейских разыгрывающих времени. Дебютировав в сборной СССР в 1954 г., спустя 2 года стал серебряным призером Олимпиады в Мельбурне (в финале сборная СССР уступила США).

Также дважды выигрывал чемпионат Европы — в 1957 и 1959 гг.