Москва, 2 марта 2021, 18:18 — REGNUM 1 марта после заболевания COVID-19 в возрасте 86 лет скончался заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 1956 года, двукратный чемпион Европы Михаил Студенецкий. Об этом 2 марта сообщает «Матч ТВ».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»
Он выиграл три медали чемпионата СССР: серебро — в 1956 г., бронзу — в 1957 и 1958 гг. В 1959 г. стал победителем Спартакиады народов СССР.
Студенецкий считался одним из лучших европейских разыгрывающих времени. Дебютировав в сборной СССР в 1954 г., спустя 2 года стал серебряным призером Олимпиады в Мельбурне (в финале сборная СССР уступила США).
Также дважды выигрывал чемпионат Европы — в 1957 и 1959 гг.