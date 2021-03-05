Сыктывкар, , 13:33 — REGNUM За последние сутки в Коми число заболевших COVID-19 пополнили 79 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 28 случаев и в Ухте — 15. Под медицинским наблюдением находятся 3087 человек.

Официально в регионе подтверждено 758 случаев смерти пациентов с коронавирусом, двое из них скончались за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми муниципалитетам устраивать традиционные сжигания чучела Масленицы, чтобы избежать скопления людей.