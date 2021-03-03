Москва, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 10 535 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции умерли 452 пациента, справились с болезнью 15 694 человека. Следует отметить, что второй день подряд в стране регистрируется минимальное число новых носителей коронавируса с октября 2020 года. Меньшее число новых пациентов с коронавирусом было выявлено 4 октября. В тот день суточный прирост составил 10 499 случаев.

Среди регионов по числу заражений лидируют Москва (1284 выявленных случаев), Санкт-Петербург (962) и Подмосковье (691). В первой пятёрке оказались также Нижегородская и Воронежская области.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР за сутки выявили 80 носителей коронавируса