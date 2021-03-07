Элиста, , 21:59 — REGNUM Ещё 28 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 7 марта.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 470 ковид-пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 272 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 18 тыс. 292 жителя республики.

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