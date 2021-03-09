Владимир, , 12:23 — REGNUM Во Владимирской области 9 марта подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 390 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 572 пациента, в том числе 109 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 918 человек.