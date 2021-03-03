Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Два крупных города Ленинградской области — Мурино (Всеволожский район) и районный центр Гатчина, которую вскоре планируют объявить столицей региона, сохраняют «лидирующие» позиции по количеству выявленных зараженных коронавирусом жителей.

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При этом за последние сутки в Ленобласти было выявлено 144 новых носителей, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена в 58 населенных пунктах 14 из 17 районов региона. При этом наибольшее число зараженных было выявлено в Мурино (19) и Гатчине (14).

При этом в настоящий момент в Ленобласти развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19 из них свободно 367 коек (28,3%), в том числе 148 реанимационных коек.

Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 36 444 зараженных, из них 32 996 человек переболели и выздоровели, в том числе 226 — за прошедшие сутки. Умерли от ковида 663 жителя Ленобласти, в том числе шесть летальных исходов от COVID-19 были подтверждены за минувшие сутки.

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