Пермь, , 12:04 — REGNUM Пермский край получил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. Поступило 4700 комплектов препарата, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Сегодня, 1 марта, медучреждения начнут получать комплекты вакцины из этой партии для вакцинирования жителей.

Всего за время массовой вакцинации на территорию региона поступило 70 662 доз вакцины. Первый компонент прививки получили 45 145 человек, второй — 11 715 человек.

Напомним, в заболеваемость COVID-19 в Прикамье идет на спад. Суточный показатель выявленных носителей коронавируса с каждым днем становится все меньше. С конца марта 2020 года зарегистрирован 47 031 носитель коронавируса.

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