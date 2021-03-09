Оренбург, , 15:39 — REGNUM В Оренбургской области в январе жертвами коронавирусной инфекции стал 291 человек. В 273 случаях у пациентов был выявлен коронавирус, в 18 случаях вирус не идентифицирован, сообщает Росстат.

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Кроме того, у 20 пациентов причиной смерти названы сопутствующие заболевания, на развитие которых существенно повлияла коронавирусная инфекция. Ещё у 87 носителей коронавируса COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал значительного влияния на развитие осложнений.

Стоит отметить, что в статистике Росстата, опубликованной в марте, и оперативными данными минздрава региона есть расхождения. По данным министерства, в январе жертвами COVID-19 стали чуть более 130 оренбуржцев.

«Данные Росстата — это данные наши. Больницы подают их с неуточненным диагнозом. На это нужно время. Когда приходят данные по экспертизе, эти цифры корректируются», — пояснили в минздраве Оренбургской области.

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 9 марта, в Оренбуржье от коронавирусной инфекции скончались 644 человека.

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