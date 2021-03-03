Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 марта выявили 1854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1875 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 532 964 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 388 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 273, в Саратовской области — 188, в Пермском крае — 177, в Пензенской области — 148, в Башкирии — 136, в Кировской области — 124, в Ульяновской области — 101, в Удмуртии — 76, в Оренбургской области — 75, в Татарии — 49, в Чувашии — 48, в Мордовии — 45, в Марий Эл — 26.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 97 726 случаев, в Саратовской области — 50 083, в Самарской области — 49 355, в Ульяновской области — 47 986, в Пермском крае — 47 392, в Пензенской области — 38 759, в Оренбургской области — 37 829, в Кировской области — 36 870, в Башкирии — 28 992, в Удмуртии — 28 447, в Чувашии — 21 550, в Татарии — 18 131, в Мордовии — 17 973, в Марий Эл — 11 871.

Полностью выздоровели 476 282 жителя округа, за последние сутки выписаны 2057 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 670 человек, за минувшие сутки скончались 64 жителя Поволжья. Накануне умерли 63 жителя округа.

Значительное расхождение — почти на 300 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 3 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 364 человека, в течение минувших суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 645 жителей Удмуртии скончался с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 278 750 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 10 535 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 853 734 жителя России, за сутки выписаны 15 694 человека. 87 348 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 452 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 337 668 человек.