Курган, , 18:44 — REGNUM В Курганской области с 15 марта 2021 года отменяется самоизоляция граждан старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Также с 15 марта разрешается присутствие родителей на праздничных утренниках в детских садах.

С 8 по 14 марта на открытых площадках, определённых органами управления культурой, разрешено проведение мероприятий, посвящённых Масленице.

Все мероприятия должны проводиться с соблюдением санитарно — противоэпидемических требований, отмечают в пресс-службе.