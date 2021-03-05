Курган, 5 марта 2021, 18:44 — REGNUM В Курганской области с 15 марта 2021 года отменяется самоизоляция граждан старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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Также с 15 марта разрешается присутствие родителей на праздничных утренниках в детских садах.
С 8 по 14 марта на открытых площадках, определённых органами управления культурой, разрешено проведение мероприятий, посвящённых Масленице.
Все мероприятия должны проводиться с соблюдением санитарно — противоэпидемических требований, отмечают в пресс-службе.