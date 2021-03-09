Москва, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 1066 носителей коронавируса. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Подтверждено 1066 новых случаев заражения, госпитализировано 597 человек, скончались 49 пациентов», — рассказали в штабе.

Прирост оказался минимальным с 24 сентября 2020 года. Также сократился отрыв Москвы от идущего на втором месте в статистике новых случаев среди регионов РФ Санкт-Петербурга, в котором подтверждён 941 случай заражения.

За сутки московские врачи выписали после лечения от ковида 1027 пациентов.