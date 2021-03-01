Пенза, , 14:18 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 1 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 56,15%. За сутки инфекцию выявили у 157 человек, 15 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от 2 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных инфицированных за сутки Пенза — 77 человек. Еще 31 заболевший — в Пензенском районе, 12 — в Земетчинском.

На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 8 013 человек, сняли с коронавирусного учета 85 973 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 725 562 человека, провели более 772,1 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 1 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 459 жителей области. Всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 592 пациента, или более 89,9% от общего числа заболевших.

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