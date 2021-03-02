Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Свердловской области уже 150 тыс. человек поставили себе первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге.

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По словам Туркова, в области функционирует 120 прививочных пунктов в 74 учреждениях, где прививают от COVID-19. Серьёзных побочных эффектов от вакцины нет.

В мэрии Екатеринбурга сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что первым компонентом в городе привились 56 тыс. жителей, вторым — более 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе постепенно падает заболеваемость COVID-19.

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