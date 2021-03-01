Саратов, , 14:07 — REGNUM В Саратовской области на базе Энгельсской городской больницы №3 в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория. Соответствующее поручение дал ранее губернатор Валерий Радаев.

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Разрешительные документы на проводимые исследования после проверки соблюдения всех санитарных норм и требований выдали специалисты института «Микроб» и центра гигиены и эпидемиологии Саратовской области. Сотрудники лаборатории на базе этих учреждений прошли обучение для работы на современном клинико-диагностическом оборудовании.

Лаборатория будет восстребована даже после окончания пандемии коронавируса. Здесь, помимо тестирований на COVID-19, имеется возможность проводить целый ряд исследований, утверждает завлабораторией Людмила Гельвих.

Расчетная мощность нового диагностического центра составит до 1,5 тыс. анализов в сутки. ПЦР-исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования при наличии показаний и по направлению врача.

ИА REGNUM ранее сообщало, в лабораториях Саратовской области за все время пандемии проведено более 1 213 тыс. исследований, за сутки — почти 5,2 тыс. тестов.

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