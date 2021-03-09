Курск, , 12:01 — REGNUM В Курской области 9 марта зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 802 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 524 пациента, в том числе 108 — за последние сутки. Скончались 486 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.