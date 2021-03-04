Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM На Сахалине наблюдается постепенное снижение выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. 1 марта инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 35 жителей, 2 марта — у 34, 3 марта — у 36, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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За весь период пандемии в островном регионе выявили 21 651 случай заражения коронавирусом.

Выписаны с полным выздоровлением за последние сутки ещё 49 человек. Всего на Сахалине справился с болезнью 20 521 житель. Ещё 1094 носителя коронавируса проходят лечение в стационарах и на дому.

На Сахалине за последние сутки не зарегистрировано смертей пациентов от COVID-19. За всё время не справились с болезнью 36 человек, заразившихся SARS-CoV-2. Первая смерть в области была зарегистрирована 19 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на протяжении последних нескольких дней выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у трёх человек, днём ранее — также у трёх.