Абакан, , 06:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, за весь период — 21 399. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в республиканском правительстве.

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За сутки выздоровели 72 жителя региона. Общее число выздоровевших в Хакасии — 20 451 человек. Это 95,6% от числа выявленных носителей вируса.

Лечение в стационарах в настоящее время проходят 137 человек. В тяжёлом состоянии находится 21 пациент, на ИВЛ — пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Хакасии было подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 человек.

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