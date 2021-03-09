Новосибирск, , 15:48 — REGNUM В Центральном военном округе приступили к вакцинации от коронавируса четвёртой партией препарата «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

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Уточняется, что накануне в войска округа поступило более 68 тысяч доз вакцины.

«В первую очередь прививаются участники парадных расчётов, сотрудники военных комиссариатов, военнослужащие, убывающие в служебные командировки, а также участники Армейских международных игр», — отметили в ЦВО.

Препарат поступил в регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также на российские военные базы в Киргизии и Таджикистане.