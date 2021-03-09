Нижний Новгород, , 12:17 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 327 619 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 154,5 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних двух месяцев.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 2644 нижегородца. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 11 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2573 человек.