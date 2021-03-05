Москва, , 12:14 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 1757 носителей коронавируса. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 1 757 новых случаев заражения, госпитализирован 761 человек, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.

Отмечается, за последние 24 часа в столице смогли победить коронавирусную инфекцию 2249 человек. Всего московские врачи выписали свыше 907,7 тыс. ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 115 и 100. Также зафиксированы новые летальные исходы.