Архангельск, , 19:47 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число заболевших COVID-19 пополнили 119 человек, 30 из них — в столице региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Коронавирус выявили также у жителей Северодвинска, Новодвинска, Устьянского, Онежского, Лешуконского и других районах области. На лечении с COVID-19 находятся 4338 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц в Архангельской области из-за невостребованности закрыли более 600 ковидных коек.