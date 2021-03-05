Элиста, , 15:40 — REGNUM Ещё 32 жителя Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 марта. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Заметно снизилась нагрузка на ковидные госпитали, где в настоящее время занято 507 коек. Для сравнения: накануне на лечении в стационарах находились 529 пациентов с COVID-19. Состояние 19 человека врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 тыс. 864 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 214 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 тыс. 216 пациентов.

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