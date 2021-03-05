Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 140 человек, накануне сообщалось о 144 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 043 жителей области. Об этом 5 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 452 пациента, за сутки — три новых летальных исхода. Выздоровели в общем итоге 35 361 пациент, или более 90,6% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 137 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России с начала распространения коронавирусной инфекции выявлено 4 301 159 случаев заражения. Новые случаи заражения по данным на 5 марта выявили во всех регионах России. Больше всего их в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Подмосковье (750). Наименьшее число было подтверждено в Чукотском автономном округе — всего два новых случая.

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