Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 марта достигло 452 человек. За сутки скончались три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — мужчины, 1936, 1952 и 1958 годов рождения. Пациенты страдали несколькими сопутствующими заболеваниями, осложнявшими проводимое лечение. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.

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