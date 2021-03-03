Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM В Петербурге в последние дни сокращается масштаб первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалисты встревожены этим фактом и призывают горожан активнее участвовать в прививочной кампании.

Вакцина от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в Петербурге первично привит 6831 человек, вторично — 8398 человек. Суточное количество первично привитых падает с конца февраля.

За весь период в Петербурге вакцинировано 260 505 человек, или 4,8% от числа постоянных жителей города. Из них 120 652 человек полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках на 3 марта — 88 037 комплектов.

«Имеется достаточное количество вакцины, запас ее постоянно пополняется. Есть возможность получить прививку в выходной день и без предварительной записи. Созданы все необходимые условия для проведения массовой вакцинации. Вместе с тем, горожане стали участвовать в прививочной кампании менее активно», — констатируют в Межведомственном совете.

Там предупреждают о высокой вероятности нового роста заболеваемости и призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от новой коронавирусной инфекции.

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