Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вновь выросла до московских показателей. Об этом сообщает 2 марта федеральный оперативный штаб.

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Так, за последние сутки в городе на Неве подтвердили 49 летальных исходов. Это на 14 случаев больше, чем днем ранее в Петербурге, и ровно столько же, сколько умерло за 1 марта в Москве. Всего, по официальным данным, за время пандемии в Северной столице от этой болезни скончался 11 161 человек.

За последние сутки в Петербурге также обследовали на коронавирус 14 328 жителей. Это сравнимо с показателями, о которым отчитывались днем ранее.

В России за сутки от COVID-19 погиб 441 человек, общее число летальных случаев достигло 86 896.

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