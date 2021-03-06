Рязань, , 12:03 — REGNUM В Рязанской области 6 марта подтверждены 64 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписан 81 пациент, зарегистрированы два смертельных случая.

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В лечебных учреждениях находятся 245 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 37 человек, из них 15 на ИВЛ. Всего в Рязанской области выявлены 24 тыс. 856 носителей инфекции, выздоровел 22 тыс. 941 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два пациента, всего зарегистрированы 310 летальных исходов.