Махачкала, , 15:03 — REGNUM В Дагестане за минувшие сутки выявлено всего 38 лиц с подтвержденным коронавирусом. Это минимальный показатель за последние несколько месяцев, сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.

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Выздоровели за эти же сутки 42 человека. Скончался от осложнений после COVID-19 один пациент.

Общее число носителей коронавируса в республике достигло 30 147 человек. Сумели справиться с болезнью 27 894 пациента. Не удалось победить COVID-19 1361 жителю республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Дагестан пока все еще является отстающей в РФ по числу привитых от коронавируса. Общий показатель в регионе провакцинированных составляет менее 1%.

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