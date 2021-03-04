Чита, , 07:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 121 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем, 37 369 пациентов (+130 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 735 человек (+2 пациента за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 74 (+8 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 30 (+3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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