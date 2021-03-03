Новосибирск, , 09:08 — REGNUM Жителям России следует продолжать соблюдать все меры защиты от коронавирусной инфекции. Это необходимо до формирования популяционного иммунитета к SARS-COV-2 и в целях избежания третьей волны пандемии. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирск заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Министр подчеркнул, что пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, носить маски, а также выполнять другие мероприятия, которые регламентированы Министерством здравоохранения РФ и Роспотребнадзором.

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«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России на сегодняшний день коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, нейтрализовать вирус ещё пока не удалось. При этом он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране на протяжении последних нескольких недель снижается.