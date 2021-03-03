Пенза, , 11:08 — REGNUM В Пензенской области привили от коронавируса, по информации на 3 марта, почти 33 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Полностью закончили вакцинацию около 13 тыс. жителей. В лидерах по иммунизации населения Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы.

ИА REGNUM напоминает, отсутствие антител в крови человека после прививки от COVID-19 объясняется индивидуальностью организмов. У каких-то людей бывает быстрый иммунологической ответ, а у кого-то иммунологической ответ запаздывает.

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