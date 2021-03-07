Волгоград, , 11:48 — REGNUM В Волгоградской области 7 марта подтверждены 152 случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 144 пациента, шесть человек скончались, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 50 тыс. 527 носителей инфекции. Выздоровели 48 тыс. 338 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 819 пациентов.