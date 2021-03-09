Оренбург, , 12:17 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 марта, выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число носителей коронавируса достигло 38 285.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на 100 тыс. населения области приходится 1943,05 факта заболевания.

Общее число оренбуржцев, которые оправились от коронавирусной инфекции составило 35 412, в том числе 53 человека выписаны из больниц за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 644 человека. За минувшие стуки подтвержден один летальный исход.